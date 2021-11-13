ЧМ-2022. Отбор

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сыграют Франция и Казахстан.

В еще одном поединке нашей отборочной группы сборная Франции в Париже будет принимать абсолютного аутсайдера квинтета D — Казахстан.

Дидье Дешам, на фоне победы в финале Лиги наций УЕФА над Испанией (2:1), предпочел вновь увидеть в тройке защитников Люку Эрнандеса и Дайота Упамекано, в то время как Коман, Рабио и Канте разместились в полузащите.

Талгат Байсуфинов, после поражения от Финляндии (0:2), вернул в ворота Покатилова, Ерланов и Тайкенов разместились в обороне, Тапалов и Жарынбетов отправились в полузащиту, а в атаке пару форвардов с Омиртаевым составил Аймбетов.

Франция: Льорис — Кунде, Упамекано, Л. Эрнандес — Коман, Рабио, Канте, Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема, Мбаппе.

Запасные: Костиль, Ареола, Павар, Ленгле, Верету, Тчуамени, Бен-Йеддер, Дюбуа, Зума, Гендузи, Динь, Диаби.



Казахстан: Покатилов — Быстров, Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов — Тапалов, Куат, Жарынбетов — Аймбетов, Омиртаев.