ЧМ-2022. Отбор
Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сыграют Франция и Казахстан.
Кингсли Коман, Getty Images
13 ноября 2021, 20:40
В еще одном поединке нашей отборочной группы сборная Франции в Париже будет принимать абсолютного аутсайдера квинтета D — Казахстан.
Дидье Дешам, на фоне победы в финале Лиги наций УЕФА над Испанией (2:1), предпочел вновь увидеть в тройке защитников Люку Эрнандеса и Дайота Упамекано, в то время как Коман, Рабио и Канте разместились в полузащите.
Талгат Байсуфинов, после поражения от Финляндии (0:2), вернул в ворота Покатилова, Ерланов и Тайкенов разместились в обороне, Тапалов и Жарынбетов отправились в полузащиту, а в атаке пару форвардов с Омиртаевым составил Аймбетов.
Франция: Льорис — Кунде, Упамекано, Л. Эрнандес — Коман, Рабио, Канте, Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема, Мбаппе.
Запасные: Костиль, Ареола, Павар, Ленгле, Верету, Тчуамени, Бен-Йеддер, Дюбуа, Зума, Гендузи, Динь, Диаби.
Запасные: Шайзада, Сейсен, Турсынбай, Шушеначев, Байтана, Касым, Васильев, Жаксылыков, Каиров.
Казахстан: Покатилов — Быстров, Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов — Тапалов, Куат, Жарынбетов — Аймбетов, Омиртаев.
Матч Франция — Казахстан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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