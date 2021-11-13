ЧМ-2022. Отбор

Наставник Турции прокомментировал разгромную победу своей команды.

В рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 года Турция на своем поле разгромила Гибралтар (6:0).

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц остался доволен игрой своих подопечных, но призвал футболистов "не витать в облаках".

"Я очень доволен игрой. Было приятно наблюдать со стороны за действиями футболистов. Мы провели тактически гибкий матч. Когда нужно — мы оборонялись, чтобы соперник оставлял свободные зоны позади. Я поменял Челика, так как он был на карточке — не было смысла рисковать, дал отдохнуть футболисту.

Йылмаз сегодня выступил в качестве ассистента — думаю, очень неплохо получилось. Тем не менее, впереди нас ждет еще одна тяжелая игра, так что "витать в облаках" не стоит", — приводит слова наставника Fanatik.

Следующий матч сборная Турции сыграет на выезде против Черногории.

Матч состоится во вторник, 16 ноября в 21:45.