ЧМ-2022. Отбор
Наставник Турции прокомментировал разгромную победу своей команды.
штефан кунц, fanatik
13 ноября 2021, 21:49
В рамках отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 года Турция на своем поле разгромила Гибралтар (6:0).
Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц остался доволен игрой своих подопечных, но призвал футболистов "не витать в облаках".
"Я очень доволен игрой. Было приятно наблюдать со стороны за действиями футболистов. Мы провели тактически гибкий матч. Когда нужно — мы оборонялись, чтобы соперник оставлял свободные зоны позади. Я поменял Челика, так как он был на карточке — не было смысла рисковать, дал отдохнуть футболисту.
Йылмаз сегодня выступил в качестве ассистента — думаю, очень неплохо получилось. Тем не менее, впереди нас ждет еще одна тяжелая игра, так что "витать в облаках" не стоит", — приводит слова наставника Fanatik.
Следующий матч сборная Турции сыграет на выезде против Черногории.
Матч состоится во вторник, 16 ноября в 21:45.