ЧМ-2022. Отбор

Завершились два поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022.

В рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022 года сборная Турции принимала на своем поле Гибралтара и добилась победы, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей.

Турция - Гибралтар 6:0

Голы: Актюркоглу, 11, Дервишоглу, 38, 41, Демирал, 65, Дурсун, 81, Мюлдур, 85

Сборная Норвегии, в свою очередь, играла против Латвии и не смогла добиться победного результата, так и не распечатав ворота соперника.

Норвегия — Латвия 0:0

Напомним, что ранее сборная Боснии и Герцеговины в рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 обыграла на своем поле Финляндию.