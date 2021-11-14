ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Сборная Нидерландов в рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года пожаловала в гости к Черногории.

Нидерландцы отправили в ворота соперника два мяча и были близки к тому, чтобы набрать три очка, но умудрились дважды пропустить под занавес встречи.

Обзор матча:

Черногория — Нидерланды 2:2

Голы: Вукотич, 82, Вуйнович, 86 — Депай, 25 (пен), Депай, 54

Черногория: Шаркич — Радунович, Томашевич, Савич, Вуячич, Вукчевич — Осмайич, Хакшабанович (Вукотич, 69), Янкович, Йовович (Вуйнович, 62) — Джурджевич (Бечирай, 62)

Нидерланды: Бейло — Блинд, ван Дейк, де Врей (де Лигт, 90), Думфрис — Классен, де Йонг, Вейналдум (Копмейнерс, 66) — Данджума (Ланг, 78), Депай, Мален (Бергвейн, 46)

Предупреждения: Савич, Вуйнович, Думфрис.