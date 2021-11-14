ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Уэльс — Беларусь, Getty Images
14 ноября 2021, 06:35
В рамках седьмого тура квалификации на чемпионат мира-2018 сборная Уэльса на своем поле обыграла Беларусь, однако это не помогло команде с Британских островов продолжать погоню за досрочно вышедшей из группы с первого места сборной Бельгии.
Обзор матча:
Уэльс — Беларусь 5:1
Голы: Рэмси, 2, Уильямс, 20, Рэмси, 50 (пен), Дэвис, 77, Робертс, 89 — Концевой, 87
Уэльс: Уорд (Хеннесси, 90+1) — Робертс, Дэвис, Родон, Уильямс — Ампаду, Рэмси (Моррелл, 71), Аллен, Джеймс (Робертс, 76) — Бэйл (Джонсон, 46), Уилсон.
Беларусь: Черник — Золотов (Юзепчук, 71), Швецов, Наумов, Юденков (Концевой, 82) — Печенин, Селява, Яблонский, Климович (Эбонг, 71) — Седько (Антилевский, 60), Лисакович (Бахар, 82).
Предупреждения: Ампаду — Золотов, Антилевский, Эбонг.