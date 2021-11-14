ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Норвегии в предпоследнем туре квалификации на чемпионат мира-2022 допустила, возможно, роковую ошибку в плане борьбы за выход в следующий раунд отборочного турнира, не сумев на своем поле обыграть одного из аутсайдеров секстета G — Латвию.

Теперь, "сверлам" предстоит в заключительном поединке исключительно обыгрывать на выезде сборную Нидерландов, в противном случае — команда Столе Солбаккена останется вне очередного международного форума.

Обзор матча:

Норвегия — Латвия 0:0

Норвегия: Ноланд — Педерсен, Страндберг, Лоде, Мелинг — Торсби (Кинг, 46), Норманн — Эдегор, Торстведт (О. Сольбаккен, 82), Эльюнусси — Серлот.

Латвия: Озолис — Савальникс, Черномордийс, Дубра, Юрковскис — Эмсис, Кигурс (Карклинс, 89) — Яунземс (Камеш, 59), Ульдрикис (Тарасов, 75), Циганикс — Гутковскис (Кроллис, 89).

Предупреждения: Торсби, О. Сольбаккен — Эмсис, Камеш.