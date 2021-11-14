ЧМ-2022. Отбор

Очередное поколение французов попытается защитить титул для своей страны.

Сборная Франции в поединке седьмого тура квалификации на чемпионат мира-2022 сумела на своем поле разгромить Казахстан (8:0), благодаря чему пополнила список команд, завоевавших путевку на мундиаль.

Франция — Казахстан 8:0 Видео голов и обзор матча

Таким образом, "Les Bleus" оформили для себя выход на очередной международный форум, который стал для них уже 14 кряду.

В последний раз французы пропускали крупный турнир в 1994 году, когда не сумели квалифицироваться на чемпионат мира в США.

Отметим, что команда Дидье Дешама выиграла группу, в которой также выступала и сборная Украины.