ЧМ-2022. Отбор
Очередное поколение французов попытается защитить титул для своей страны.
Франция — Казахстан, twitter.com/equipedefrance
14 ноября 2021, 08:26
Сборная Франции в поединке седьмого тура квалификации на чемпионат мира-2022 сумела на своем поле разгромить Казахстан (8:0), благодаря чему пополнила список команд, завоевавших путевку на мундиаль.
Франция — Казахстан 8:0 Видео голов и обзор матча
Таким образом, "Les Bleus" оформили для себя выход на очередной международный форум, который стал для них уже 14 кряду.
В последний раз французы пропускали крупный турнир в 1994 году, когда не сумели квалифицироваться на чемпионат мира в США.
Отметим, что команда Дидье Дешама выиграла группу, в которой также выступала и сборная Украины.