ЧМ-2022. Отбор

Команда Роберто Манчини готовится поставить точку в своей квалификации на мундиаль.

В рамках последнего тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Италии сыграет гостевой поединок против Северной Ирландии, по итогам которого станет известно, получит ли "Скуадра Адзурра" прямую путевку на грядущий международный форум.

Коллективу Роберто Манчини необходимо одержать исключительно победу, при этом постаравшись обеспечив себе как можно большую положительную разницу забитых и пропущенных мячей, дабы не оглядываться на параллельный поединок с участием Швейцарии и Болгарии.

При этом, итальянская пресса все равно ожидает от наставника своей главной команды ротацию стартового состава относительно линии полузащиты и атаки, где могут сыграть Сандро Тонали и Доменико Берарди соответственно.

Также, стало известно, что на предстоящую игру не полетел голкипер Дженоа Сальваторе Сиригу, который уже отбыл в расположение своего клуба для знакомства с его новым главным тренером — украинским специалистом Андреем Шевченко.

Таким образом, у Манчини в предстоящей игре будет выбор на позиции голкипера из Джанлуиджи Доннаруммы, Алекса Мерета и Алеси Краньо.

Отметим, что матч Северная Ирландия — Италия состоится 15 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.