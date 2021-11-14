ЧМ-2022. Отбор

Хорватский наставник прокомментировал победу своей команды.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды в заключительном матче отбора к ЧМ-2022 (1:0).

Наставник не сдерживал эмоций, поблагодарив за эту победу экс-президента хорватской федерации футбола.

"Прежде всего, хочу поздравить футболистов с отличной игрой. Хотелось бы поблагодарить как нынешнее руководство хорватского футбола, так и Давора Шукера (бывший президент хорватской федерации футбол — прим.). Их поддержка была очень важна для нас.

Я редко плачу, но сегодня.. Эта победа не имеет цены. Мы готовы творить историю на Чемпионате мира. Думаю, мы на правильном пути. Сегодня я говорю "спасибо" всем, кто помогал", — приводит слова Далича vecernji.hr.

Напомним, благодаря этой победе Хорватия обеспечила себе участие на Чемпионате мира в Катаре, присоединившись к еще шести сборным.