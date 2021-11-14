ЧМ-2022. Отбор

Футболист Динамо не смог доиграть первый тайм.

Полузащитник Динамо и сборной Словении Беньямин Вербич был заменен в матче с Кипром из-за полученной травмы.

Футболист киевлян начал поединок в стартовом составе, но получил повреждение и попросил замену на 29-й минуте. О характере травмы на данный момент не сообщается.

В текущем сезоне Вербич сыграл 9 матчей за киевское Динамо, в которых сумел по разу отличиться голом и результативной передачей.