ЧМ-2022. Отбор
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армения - германия, фото twitter.com/DFB_Team_EN
14 ноября 2021, 23:13
В 10-м туре отборочного этапа к Чемпионату мира в Катаре Германия в гостях без проблем обыграла Армению.
Немцы подтвердили свой статус, поведя к 50-й минуте 3:0. Затем команды обменялись голами в ворота друг друга, но больше разница в счете не менялась.
Армения - Германия 1:4
Голы: Мхитарян, 59 (пен) — Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (пен), 50, Хоффманн, 64
Предупреждения: Восканян, Нойхаус, Арнольд.