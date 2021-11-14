ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В 10-м туре отборочного этапа к Чемпионату мира в Катаре Германия в гостях без проблем обыграла Армению.

Немцы подтвердили свой статус, поведя к 50-й минуте 3:0. Затем команды обменялись голами в ворота друг друга, но больше разница в счете не менялась.

Армения - Германия 1:4

Голы: Мхитарян, 59 (пен) — Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (пен), 50, Хоффманн, 64

Предупреждения: Восканян, Нойхаус, Арнольд.