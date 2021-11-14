ЧМ-2022. Отбор
Завершились матчи отборочного этапа к Чемпионату мира.
Армения - Германия, фото twitter.com/DFB_Team_EN
14 ноября 2021, 20:54
Завершились поединки 10-го тура отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре.
Германия в гостях легко переиграла Армению. Дубль на свой счет записал Гюндоган. Также отметились Хаверц и Хоффманн.
Армения - Германия 1:4
Голы: Мхитарян, 59 (пен) — Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (пен), 50, Хоффманн, 64
Предупреждения: Восканян, Нойхаус, Арнольд.
В другом поединке игрового дня Северная Македония одержала непростую победу над Исландией, благодаря чему пробилась в стыковые матчи, опередив Румынию на один пункт.
Северная Македония - Исландия 3:1
Голы: Алиоски, 4, Элмас, 65, 87 — Торстейнссон, 54
Предупреждения: Дмитриевски, Бьярнасон, Костадинов, Гудьонсен, Ристовски, Миовски.
Удаление: Йоханенсон, 79 (повторное предупреждение).
В еще одном поединке Румыния в гостях обыграла Лихтенштейн, оставив хозяев с одним набранным пунктом за 10 матчей. Вначалае поединка отметился Ман, а под занавес второго тайма точку в матче поставил Банчу.
Лихтенштейн - Румыния 0:2
Голы: Ман, 8, Банчу, 87
Предупреждения: Майнер, Вольфингер, Фроммель.