ЧМ-2022. Отбор

Завершились матчи отборочного этапа к Чемпионату мира.

Завершились поединки 10-го тура отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре.

Германия в гостях легко переиграла Армению. Дубль на свой счет записал Гюндоган. Также отметились Хаверц и Хоффманн.

Армения - Германия 1:4

Голы: Мхитарян, 59 (пен) — Хаверц, 15, Гюндоган, 45+4 (пен), 50, Хоффманн, 64

Предупреждения: Восканян, Нойхаус, Арнольд.

В другом поединке игрового дня Северная Македония одержала непростую победу над Исландией, благодаря чему пробилась в стыковые матчи, опередив Румынию на один пункт.

Северная Македония - Исландия 3:1

Голы: Алиоски, 4, Элмас, 65, 87 — Торстейнссон, 54

Предупреждения: Дмитриевски, Бьярнасон, Костадинов, Гудьонсен, Ристовски, Миовски.

Удаление: Йоханенсон, 79 (повторное предупреждение).

В еще одном поединке Румыния в гостях обыграла Лихтенштейн, оставив хозяев с одним набранным пунктом за 10 матчей. Вначалае поединка отметился Ман, а под занавес второго тайма точку в матче поставил Банчу.

Лихтенштейн - Румыния 0:2

Голы: Ман, 8, Банчу, 87

Предупреждения: Майнер, Вольфингер, Фроммель.