ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Заключительным поединком в рамках отборочной группы на чемпионат мира-2022 для сборных Португалии и Сербии стало их очное противостояние на Да Луж в борьбе за единственную прямую путевку от квинтета A на мундиаль.

Коллектив Фернанду Сантуша забил быстрый гол в результате ошибки оппонентов, однако затем пропустил еще до исхода первой половины встречи. Характер игры был достаточно напряженным, а победителя позволили узнать ее последние секунды основного времени, когда гостям удалось провести решающий гол со второго этажа, и в последствии выиграть группу.

Обзор матча:

Португалия — Сербия 1:2

Голы: Санчеш, 2 — Тадич, 33, Митрович, 90

Португалия: Патрисиу — Канселу, Фонте, Диаш, Нуну Мендеш — Санчеш (Невеш, 84), Данилу (А. Силва, 90+2), Моутиньо (Палинья, 64) — Б. Силва (Фернандеш, 64), Роналду, Жота (Фелиш, 83).

Сербия: Райкович — Миленкович, Велькович (Спахич, 65), Павлович — Живкович (Радоньич, 69), Лукич, Гудель (А. Митрович, 46), С. Милинкович-Савич, Костич (Йович, 89) — Тадич — Влахович.

Предупреждения: Канселу, Моутиньо, Санчеш — Гудель, Павлович, Миленкович, Митрович.