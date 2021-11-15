ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Португалия — Сербия, Getty Images
15 ноября 2021, 07:15
Заключительным поединком в рамках отборочной группы на чемпионат мира-2022 для сборных Португалии и Сербии стало их очное противостояние на Да Луж в борьбе за единственную прямую путевку от квинтета A на мундиаль.
Коллектив Фернанду Сантуша забил быстрый гол в результате ошибки оппонентов, однако затем пропустил еще до исхода первой половины встречи. Характер игры был достаточно напряженным, а победителя позволили узнать ее последние секунды основного времени, когда гостям удалось провести решающий гол со второго этажа, и в последствии выиграть группу.
Обзор матча:
Португалия — Сербия 1:2
Голы: Санчеш, 2 — Тадич, 33, Митрович, 90
Португалия: Патрисиу — Канселу, Фонте, Диаш, Нуну Мендеш — Санчеш (Невеш, 84), Данилу (А. Силва, 90+2), Моутиньо (Палинья, 64) — Б. Силва (Фернандеш, 64), Роналду, Жота (Фелиш, 83).
Сербия: Райкович — Миленкович, Велькович (Спахич, 65), Павлович — Живкович (Радоньич, 69), Лукич, Гудель (А. Митрович, 46), С. Милинкович-Савич, Костич (Йович, 89) — Тадич — Влахович.
Предупреждения: Канселу, Моутиньо, Санчеш — Гудель, Павлович, Миленкович, Митрович.