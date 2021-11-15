ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Глобального значения противостояние Люксембурга и Ирландии в рамках квинтета A в последнем туре отборочного раунда на чемпионат мира-2022 уже не имело, однако украинский болельщик в этом поединке имел возможность понаблюдать за игрой хорошо знакомых ему полузащитника полтавской Ворсклы Оливье Тилля и форварда Труа Жерсона Родригеса, которым так и не удалось отметиться результативными действиями.

Обзор матча:

Люксембург — Ирландия 0:3

Голы: Даффи, 67, Огбене, 75, Робинсон, 88

Люксембург: Шон — Янс, Шано, Мартинс Перейра (К. Тилль, 86), Пинту — О. Тилль, Селимович, Баррейро, Синани — Родригес, Боржес Саншес (Девилль, 52).

Ирландия: Базуну — Коулмэн, Даффи, Иган, Доэрти (Парротт, 90) — Каллен (Хурихэйн, 90), Хендрик — Робинсон (Омобамиделе, 90), Огбене (Браун, 82), Макклейн — Айда (Найт, 62).

Предупреждения: Селимович, Мартинс Перейра, Янс, Шано — Каллен, Даффи, Найт, Браун.