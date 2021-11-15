ЧМ-2022. Отбор
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Люксембург — Ирландия, twitter.com/FAIreland
15 ноября 2021, 07:50
Глобального значения противостояние Люксембурга и Ирландии в рамках квинтета A в последнем туре отборочного раунда на чемпионат мира-2022 уже не имело, однако украинский болельщик в этом поединке имел возможность понаблюдать за игрой хорошо знакомых ему полузащитника полтавской Ворсклы Оливье Тилля и форварда Труа Жерсона Родригеса, которым так и не удалось отметиться результативными действиями.
Обзор матча:
Люксембург — Ирландия 0:3
Голы: Даффи, 67, Огбене, 75, Робинсон, 88
Люксембург: Шон — Янс, Шано, Мартинс Перейра (К. Тилль, 86), Пинту — О. Тилль, Селимович, Баррейро, Синани — Родригес, Боржес Саншес (Девилль, 52).
Ирландия: Базуну — Коулмэн, Даффи, Иган, Доэрти (Парротт, 90) — Каллен (Хурихэйн, 90), Хендрик — Робинсон (Омобамиделе, 90), Огбене (Браун, 82), Макклейн — Айда (Найт, 62).
Предупреждения: Селимович, Мартинс Перейра, Янс, Шано — Каллен, Даффи, Найт, Браун.