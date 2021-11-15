ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Испании высказался относительно успешной отборочной кампании на чемпионат мира.

Сборная Испании в тяжелом домашнем поединке в рамках заключительного тура квалификации на чемпионат мира-2022 сумела одержать победу над Швецией (1:0), благодаря чему получила прямую путевку на мундиаль в Катаре.

Испания — Швеция 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, журналисты пообщались с защитником "Фурии роха" Хорди Альбой, который оценил выступления своей команды в данном отборочном цикле.

"Идеи Луиса Энрике оказались достаточно хороши на практике. Он — опытный наставник, который многое нам успел передать за время совместной работы. Он достаточно честный и прямолинейный человек, и каждому готов дать шанс показать себя, что заставляет игроков находиться в постоянном уровне концентрации.

Наш главный тренер уже сумел сотворить не одну тысячу чудес с нашей командой, поэтому я вновь загорелся идеей играть за сборную, когда вернулся в ее лагерь.

Мы очень счастливы от результата матча против Швеции. Несмотря на все трудности по ходу отборочной кампании, я очень рад возможности сыграть на очередном чемпионате мира для своей страны. Тем более приятно было добыть путевку на мундиаль перед родной публикой. Вся Севилья в этот вечер превратилась в один большой стадион, и это было очень здорово.

Не знаю, есть ли у нас шансы на победу или нет в предстоящем турнире, но мы поедем в Катар с этой задачей, а там уже как получится. Там нас будут ждать только лучшие сборные со всего мира, но я верю в нашу команду. Если нам удастся сохранить такую же атмосферу в раздевалке, то мы будем очень сильны.

Те, кто из текущего созыва будут вызваны на чемпионат мира, точно получат удовольствие от этой поездки, а те, кто не сможет поехать, просто поддержат нас из дому", — подытожил футболист.

Отметим, что сборная Испании завершила отборочный цикл с 19 набранными за восемь поединков очками, уступив лишь в гостевом поединке против Швеции.