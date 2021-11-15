ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Испания — Швеция, Getty Images
15 ноября 2021, 06:35
В последнем туре отборочного раунда чемпионата мира-2022 сборные Испании и Швеции в Севилье между собой определяли обладателя прямой путевки на мундиаль от группы B. Хозяева поля владели преимуществом по ходу всего поединка, однако дожать своих соперников сумели лишь в концовке встречи, и благодаря голу Альваро Мораты получили место на международном форуме в Катаре.
Обзор матча:
Испания — Швеция 1:0
Гол: Мората, 84
Испания: Симон — Аспиликуэта, Лапорт, Торрес, Альба — Гави (Мендес, 89), Бускетс, Солер (Мерино, 73) — Сарабия (Мората, 59), Томас (Родриго, 59), Ольмо (Родри, 89).
Швеция: Ольсен — Крафт (Ольссон, 84), Линделеф, Нильссон, Аугустинссон — Кулусевский (Квайсон, 63), Экдаль, Ольссон, Форсберг (Сванберг, 63) — Исак (Ибрагимович, 73), Клаэссон.
Предупреждения: Родри — Крафт.