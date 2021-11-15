ЧМ-2022. Отбор
Команда Луиса Энрике заняла первое место в группе В.
Испания - Швеция, twitter.com/SeFutbol
15 ноября 2021, 08:42
Сборная Испании одержала минимальную победу над Швецией (1:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.
Таким образом, подопечные Луиса Энрике завоевали первое место в группе В и в пятнадцатый раз подряд вышли на крупный международный турнир. Среди них восемь чемпионатов мира и семь чемпионатов Европы.
В последний раз Испания не выступала на крупном турнире — на чемпионате Европы 1992 года.
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