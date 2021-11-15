ЧМ-2022. Отбор

Нападающий сборной Испании прокомментировал успех его команды в квалификации чемпионата мира-2022.

Сборные Испании и Швеции сумели до последнего продержать интригу относительно обладателя единственной прямой путевки на чемпионат мира-2022 от европейской отборочной группы B. В итоге, подопечные Луиса Энрике праздновали минимальную домашнюю победу (1:0), и вышли на мундиаль с первого места своего квинтета.

Испания — Швеция 1:0 Видео гола и обзор матча

Нападающий "Фурии роха" Альваро Мората, на счету которого и оказался единственный забитый мяч в данной игре, после финального свистка поделился радостными эмоциями от достижения его страны.

"Всей страной мы переживали как победы, так и досадные поражения в ходе этого отборочного цикла, но в конечном итоге оказались именно там, где и должны были находиться. Испания должна присутствовать на каждом чемпионате мира — это не обсуждается. По этой причине сейчас мы и испытываем столь радостные эмоции.

Любая игра была сложной в определенные моменты по ходу данной кампании. Каждая команда отдает все силы в поединках против нашей сборной, поэтому против каждого из соперников играть очень сложно. Все стремятся к практически идеальной обороне и организации.

Мои личные цели на эту квалификацию совпадали с командными — побеждать и выходить на мундиаль напрямую. У нас сейчас собрался прекрасный созыв футболистов, поэтому я просто не мог себе представить сценария, при котором мы не попадем на чемпионат мира.

Отбор был очень сложным. Для каждой сборной, разумеется, а не только для нашей. Кто-то из сильных команд в таких условиях мог оказаться за бортом турнира — в этом тоже нет ничего удивительного. Мы избежали этой печальной участи, поэтому должны быть счастливы.

Теперь, наша задача — еще больше работать для того, чтобы поехать в Катар, и показать там отличную игру. Думаю, что вместе нам по силам пройти через все трудности, поэтому в ближайшее время поработаем над сплоченностью коллектива", — заключил испанский футболист.

Также, Мората рассказал о том, кому было посвящено его празднование с использованием вспомогательного элемента в виде золотой картонной звезды.

"Это было адресовано Мигелю Анхелю — маленькому мальчику из фонда Маленькое желание ("Pequeño Deseo"), задачей которого является поддержка детей с тяжелыми заболеваниями. Он дал мне ее, когда мы увиделись на благотворительном мероприятии, и сказал, что она принесет мне удачу, когда я выйду на поле. Как видите, это работает!", — с радостью отметил Альваро.

Отметим, что испанцам теперь предстоит дождаться апреля 2022 года, когда и пройдет жеребьевка группового этапа чемпионата мира в Катаре, сразу после окончания раунда плей-офф.