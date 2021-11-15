ЧМ-2022. Отбор
Стали известны стартовые составы на матч отборочного цикла к чемпионату мира-2022, в котором Северная Ирландия примет Италию.
Инсинье, фото: Getty Images
15 ноября 2021, 20:58
Северная Ирландия примет Италию в заключительном матча отборочного этапа чемпионата мира-2022.
Вашему вниманию стартовые играющих команд:
Северная Ирландия: Пикок-Фарелл — Каткарт, Фланаган, Эванс, Льюис — Даллас, Макканн, Дэвис, Сэвилл, Уайт — Мадженнис.
Запасные: Брэдли, Азар, Браун, Вашингтон, Гэлбрайт, Джонс, Макгинн, Тэйлор, Фергюсон, Эванс, Саутвуд.
Италия: Доннарумма — Эмерсон, Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо — Тонали, Жоржиньо, Барелла — Берарди, Инсинье, Кьеза.
Запасные: Белотти , Бернардески, Дзаппакоста, Краньо, Кристанте, Локателли, Манчини, Мерет, Пессина, Распадори, Скамачча, Феррарио.