Северная Ирландия примет Италию в заключительном матча отборочного этапа чемпионата мира-2022.

Вашему вниманию стартовые играющих команд:

Северная Ирландия: Пикок-Фарелл — Каткарт, Фланаган, Эванс, Льюис — Даллас, Макканн, Дэвис, Сэвилл, Уайт — Мадженнис.
Запасные: Брэдли, Азар, Браун, Вашингтон, Гэлбрайт, Джонс, Макгинн, Тэйлор, Фергюсон, Эванс, Саутвуд.
Италия: Доннарумма — Эмерсон, Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо — Тонали, Жоржиньо, Барелла — Берарди, Инсинье, Кьеза.
Запасные: Белотти , Бернардески, Дзаппакоста, Краньо, Кристанте, Локателли, Манчини, Мерет, Пессина, Распадори, Скамачча, Феррарио. 
Матч Северная Ирландия — Италия начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. 