ЧМ-2022. Отбор

Кипер вышел в матче против Сан-Марино.

В рамках последнего тура отбора на чемпионат мира-2022 сборная Англии встречается со сборной Сан-Марино.

В старте на поединок появился в воротах англичан вратарь лондонского Арсенала Аарон Рамсдейл.

Этот матч стал дебютным для 23-летнего стража ворот в футболке сборной Англии. До этого он выступал лишь за юношеские и молодежную сборную страны.

Напомним, именно Рамсдейл стал лучшим игроком лондонского Арсенала в октябре.