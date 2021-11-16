ЧМ-2022. Отбор

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Сборная Англии в рамках поединка отборочного этапа к чемпионату мира-2022 года отправилась в гости к Сан-Марино и добилась разгромной победы.

Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота соперника десять безответных мячей, четыре из которых на свой счет записал Харри Кейн.

Обзор матча:

Сан-Марино — Англия 0:10

Голы: Магуайр, 6, Фаббри (АГ), 15, Кейн, 27, 32, 39, 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80

Сан-Марино: Бенедеттини, Хирш (Голинуччи, 46), Фаббри (Конти, 81), Росси, Голинуччи, Баттистини, Лунадеи (Грандони, 74), Д`Аддарио (Чензони, 46), Муларони, Нанни, Томассини (Витайоли, 46).

Англия: Рамсдейл, Магуайр (Чилуэлл, 46), Мингз, Коуди, Александер-Арнолд, Фоден (Абрахам, 46), Филлипс (Галлахер, 46), Смит-Роу (Стоунз, 73), Беллингем, Сака, Кейн (Джеймс, 63).

Предупреждения: Томассини, Росси, Д`Аддарио, Баттистини, Абрахам.

Удаление: Росси (68).