ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка между национальными командами.

В матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Венгрии обыграла на выезде Польшу со счетом 2:1.

Несмотря на поражение, Польша сохранила вторую строчку в группе I и продолжит борьбу за место на мундиале в стыковых матчах.



Польша — Венгрия 1:2

Голы: Свидерски, 62 — Шафер, 37, Газдаг, 80.

Польша: Щесны, Пухач (Плахета, 83), Давидович, Беднарек, Кэш (Юзвяк, 46), Модер (Зелиньски, 46), Линетти (Франковски, 65), Клих, Кендзера, Швидерски, Пионтек (Милик, 65).

Венгрия: Дибус, Него, Ланг, Фиола, Надь, Варга (Газдаг, 59), Шафер, Шен (Кишш, 72), Надь, Салаи, Салаи (Хан, 89).

Предупреждения: Надь, Клих, Шен, Кэш, Пухач, Салаи, Кендзера, Газдаг.