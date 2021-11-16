ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка между национальными командами.
Польша — Венгрия, pzpn.pl
16 ноября 2021, 08:01
В матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Венгрии обыграла на выезде Польшу со счетом 2:1.
Несмотря на поражение, Польша сохранила вторую строчку в группе I и продолжит борьбу за место на мундиале в стыковых матчах.
Польша — Венгрия 1:2
Голы: Свидерски, 62 — Шафер, 37, Газдаг, 80.
Польша: Щесны, Пухач (Плахета, 83), Давидович, Беднарек, Кэш (Юзвяк, 46), Модер (Зелиньски, 46), Линетти (Франковски, 65), Клих, Кендзера, Швидерски, Пионтек (Милик, 65).
Венгрия: Дибус, Него, Ланг, Фиола, Надь, Варга (Газдаг, 59), Шафер, Шен (Кишш, 72), Надь, Салаи, Салаи (Хан, 89).
Предупреждения: Надь, Клих, Шен, Кэш, Пухач, Салаи, Кендзера, Газдаг.