ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию обзор встречи национальных команд.
Шотландия — Дания, Getty Images
16 ноября 2021, 08:55
В заключительном туре отбора на ЧМ-2022 сборная Шотландии обыграла на своем поле Данию со счетом 2:0. Голами в составе хозяев отличились Джон Суттар и Че Адамс.
Шотландия стала первой командой, которая нанесла Дании поражение в этом отборочном цикле.
Шотландия — Дания 2:0
Голы: Суттар, 35, Адамс, 86
Шотландия: Гордон, О’Доннелл, Тирни (Ралстон, 87), Купер, Робертсон (Маккенна, 79), Макгинн, Гилмор (Маклин, 74), Кристи (Армстронг, 80), Макгрегор, Суттар, Адамс.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Мэле, Васс (Дрейер, 81), Бруун Ларсен (Систо, 56), Йонссон (Стаге, 56), Кристенсен (Ба, 81), Ольсен, Кьер, Корнелиус (Уре, 72).
Предупреждение: Шмейхель.