ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию обзор встречи национальных команд.

В заключительном туре отбора на ЧМ-2022 сборная Шотландии обыграла на своем поле Данию со счетом 2:0. Голами в составе хозяев отличились Джон Суттар и Че Адамс.

Шотландия стала первой командой, которая нанесла Дании поражение в этом отборочном цикле.



Шотландия — Дания 2:0

Голы: Суттар, 35, Адамс, 86

Шотландия: Гордон, О’Доннелл, Тирни (Ралстон, 87), Купер, Робертсон (Маккенна, 79), Макгинн, Гилмор (Маклин, 74), Кристи (Армстронг, 80), Макгрегор, Суттар, Адамс.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Мэле, Васс (Дрейер, 81), Бруун Ларсен (Систо, 56), Йонссон (Стаге, 56), Кристенсен (Ба, 81), Ольсен, Кьер, Корнелиус (Уре, 72).

Предупреждение: Шмейхель.