ЧМ-2022. Отбор

Хавбек прокомментировал успех швейцарской команды.

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился своим мнением о завоевании прямой путевки на чемпионат мира.

Швейцарская команда разгромила Болгарию со счетом 4:0 и опередила Италию в отборочной группе.

"Мы очень гордимся тем, что в итоге вышли на чемпионат мира – добиться этого было непросто. Нам нужно было забивать, а к тому же наша судьба зависела и от Италии.

Первый тайм получился тяжелым – Болгария хорошо защищалась, и у нас никак не получалась прорваться сквозь ее оборону. После перерыва игра шла до первого гола. Открыв счет, мы заиграли более уверенно и стали создавать больше опасных моментов", – приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Швейцария – Болгария.