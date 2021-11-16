ЧМ-2022. Отбор

Завершились три поединка отбора к чемпионат мира-2022.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года в группе G сборная Нидерландов принимала на своем поле Норвегию и, казалось, не сможет распечатать ворота соперника за девяносто минут игрового времени, но в конце встречи голом отметился Бергвейн, а чуть позже Депай снял все вопросы.

Нидерланды — Норвегия 2:0

Гол: Бергвейн, 84, Депай, 90+1

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд — Вейналдум, Классен (де Рон, 74), де Йонг — Депай, Бергвейн, Данджума.

Норвегия: Нюланд — Педерсен, Страннберг, Ханче-Ольсен, Мелинг — Торсбю (Торстведт, 46), Эдегор, Норманн (Грегерсен, 74) — Эльюнусси, Серлот, Сольбаккен (Хеуге, 46; Кинг, 74).

Предупреждения: Думфрис — Де Лигт — Торсби, Серлот

Сборная Турции, в свою очередь, отправилась в гости к Черногории и в трудной игре добыла волевую победу, пропустив на четвертой минуте.

Ввиду победы Нидерландов над Норвегией, турки смогли пробиться в стыковые матчи.

Черногория — Турция 1:2

Голы: Бечирай, 4 — Актюроглу, 22, Кекчу, 60

В битве аутсайдеров секстета сошлись Латвия и Гибралтар — гости добились победы, забив сопернику трижды.

Гибралтар — Латвия 1:3

Голы: Уокер, 7 — Гутковскис, 25, Улдрикис, 55, Кроллис, 75