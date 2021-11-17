ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года в группе G сборная Нидерландов принимала на своем поле Норвегию и добилась уверенной победы.

Нидерландцы довольно долго не могли открыть счет, но все-таки нашли брешь в обороне соперника усилиями Бергвейна, а Депай снял все вопросы.

Обзор матча:

Нидерланды — Норвегия 2:0

Голы: Бергвейн, 84, Депай, 90+1

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд — Вейналдум, Классен (де Рон, 74), де Йонг — Депай, Бергвейн, Данджума.

Норвегия: Нюланд — Педерсен, Страннберг, Ханче-Ольсен, Мелинг — Торсбю (Торстведт, 46), Эдегор, Норманн (Грегерсен, 74) — Эльюнусси, Серлот, Сольбаккен (Хеуге, 46; Кинг, 74).

Предупреждения: Думфрис — Де Лигт — Торсби, Серлот