ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
, twitter.com/GibraltarFA
17 ноября 2021, 07:15
В заключительном поединке группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 аутсайдеры группы G не решали никаких турнирных задач, однако это не помешало им выдать действительно боевой поединок, в котором хозяева поля были близки к тому, чтобы набрать свои первые очки в текущем отборочном раунде.
Обзор матча:
Гибралтар — Латвия 1:3
Голы: Уокер, 7 — Гутковскис, 25, Улдрикис, 55, Кроллис, 75
Гибралтар: Коулинг — Саргент, Вайсман, Чиполина, Моуэлхи, Брито — Торилья, Эннесли (Ронан, 67), Валарино (Стайч, 76) — Де Барр (Касьяро, 45), Уокер.
Латвия: Озолс — Савалникс, Черномордийс, Дубра, Юрковскис — Яунземс (Камеш, 46), Кигурс (Кроллис, 69), Тарасов, Цыганикс (Варславанс, 89) — Гутковскис, Улдрикис (Карклинс, 69).
Предупреждения: Торилья, Ронан, Стайч, Голдвин — Улдрикис, Камеш, Карклинс.