ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

В заключительном поединке группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 аутсайдеры группы G не решали никаких турнирных задач, однако это не помешало им выдать действительно боевой поединок, в котором хозяева поля были близки к тому, чтобы набрать свои первые очки в текущем отборочном раунде.

Обзор матча:

Гибралтар — Латвия 1:3

Голы: Уокер, 7 — Гутковскис, 25, Улдрикис, 55, Кроллис, 75

Гибралтар: Коулинг — Саргент, Вайсман, Чиполина, Моуэлхи, Брито — Торилья, Эннесли (Ронан, 67), Валарино (Стайч, 76) — Де Барр (Касьяро, 45), Уокер.

Латвия: Озолс — Савалникс, Черномордийс, Дубра, Юрковскис — Яунземс (Камеш, 46), Кигурс (Кроллис, 69), Тарасов, Цыганикс (Варславанс, 89) — Гутковскис, Улдрикис (Карклинс, 69).

Предупреждения: Торилья, Ронан, Стайч, Голдвин — Улдрикис, Камеш, Карклинс.