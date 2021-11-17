ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

В заключительном туре отборочного раунда на чемпионат мира-2022 сборная Чехии практически никак не могла повлиять на ситуацию в паре команд, пробившихся в следующий раунд, Бельгии и Уэльса, ничья в поединке между которыми отправила коллектив с Британских островов в плей-офф. Однако, этот факт не помешал коллективу Йири Хитры не позволить Эстонии сократить с ним дистанцию.

Обзор матча:

Чехия — Эстония 2:0

Голы: Брабец, 59, Сикора, 85

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Зима, Брабец, Новак — Крал (Крменчик, 61), Садилек (Павелка, 69) — Масопуст (Кухта, 61), Барак, Пешек (Сикора, 28) — Выдра (Копиц, 69).

Эстония: Игонен — Паскочи (Кирсс, 85), Кууск, Тамм, Метц, Синявский (Оямаа, 61) — Поом, Крейда, Васильев — Саппинен (Зенев, 76), Сорга (Аньер, 61).

Предупреждения: Масопуст, Копиц — Паскочи, Крейда.