ЧМ-2022. Отбор

Нападающий Аргентины прокомментировал исход поединка против Бразилии.

В рамках 14-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2020 сборная Аргентины на своем поле не сумела обыграть Бразилию (0:0), однако это не помешало ей закрепить за собой путевку на мундиаль в Катаре.

Нападающий "альбиселесте" Лионель Месси, по завершении поединка, оценил выступления своей команды в данной игре.

"Мы прекрасно знали, что матч получится достаточно закрытым и мало преисполненным настоящего футбола.

Я приехал в расположение национальной команды на фоне небольшого количества игрового времени в последних матчах за свой клуб, поэтому было немного непросто играть в достаточно интенсивном темпе, которого требовала данная игра.

Впрочем, я порядке, иначе бы просто не оказался на поле. Давно не играл в футбол, поэтому где-то соскучился за ритмом.

От самого стартового свистка мы были убеждены, что сможем одержать победу. Пытались играть в атакующий футбол, но соперники оказывали серьезное сопротивление. Впрочем, важно то, что мы продолжаем сохранять стабильность, и не проиграли принципиальному сопернику. Продолжаем расти и готовиться уже к чемпионату мира", — подытожил футболист.

Отметим, что до конца отборочного раунда Аргентине предстоит провести гостевой матч против Чили, две домашние игры — против Колумбии и Венесуэлы, а также выездное поединок против Эквадора.