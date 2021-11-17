ЧМ-2022. Отбор

Благодаря этому результату Аргентина гарантировала себе место на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В поединке отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Аргентины на своем поле расписала мировую с Бразилией.

Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0. Однако несмотря на ничью, Аргентина смогла гарантировать себе место в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре, так как в параллельном матче Чили уступила Эквадору (0:2).

После 13 матчей Бразилия уверенно лидирует в отборочной группе, набрав 35 очков, а у Аргентины 29 баллов и вторая строчка. Обе команды еще не проигрывали в нынешнем отборочном цикле.

Аргентина — Бразилия 0:0

Аргентина: Эмилиано Мартинес — Молина, Ромеро (Песселья, 53), Отаменди, Акунья — Де Пауль, Паредес (Лисандро Мартинес, 46), Ло Чельсо (Домингес, 86) — Месси, Ди Мария (Альварес, 75), Лаутаро Мартинес (Корреа, 46).

Бразилия: Алиссон — Данило, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро — Фабиньо, Пакета (Жерсон, 79), Фред — Рафинья (Антони, 69), Винисиус Жуниор, Кунья (Жезус, 86).

Предупреждения: Паредес, Песселья, Акунья — Пакета, Фабиньо, Антони.