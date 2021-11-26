ЧМ-2022. Отбор
Завершилась жеребьевка плей-офф на чемпионат мира-2022.
В штаб-квартире УЕФА в Цюрихе состоялась жеребьевка предстоящего плей-офф раунда чемпионата мира-2022.
В результате жеребьевки определились следующие пары:
Шотландия — Украина
Уэльс — Австрия
Россия — Польша
Швеция — Чехия
Италия — Северная Македония
Португалия — Турция
Плей-офф будет состоять из двух этапов — полуфиналов и финалов. Финальные путевки на предстоящий мундиаль получат три национальные команды, которые одолеют своих соперников в финалах.
Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.