В штаб-квартире УЕФА в Цюрихе состоялась жеребьевка предстоящего плей-офф раунда чемпионата мира-2022.

В результате жеребьевки определились следующие пары:

Шотландия — Украина

Уэльс — Австрия

Россия — Польша

Швеция — Чехия

Италия — Северная Македония

Португалия — Турция

Плей-офф будет состоять из двух этапов — полуфиналов и финалов. Финальные путевки на предстоящий мундиаль получат три национальные команды, которые одолеют своих соперников в финалах.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.