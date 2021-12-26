ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Англии высказался о политической подготовке футболистов к ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о подготовке футболистов к Чемпионату мира в Катаре.

В частности, специалист поделился тонкостями подготовки футболистов касаемо нарушений прав человека в стране-хозяйке турнира.

"Я думаю, игроки сами все прочтут в Интернете. Нам нужно серьезно заняться их подготовкой, чтобы помочь сформировать собственное мнение. Перед тем, как публично выступать, нужно убедиться в том, что все игроки полностью информированы.

Защищать игроков — часть моей работы. Я не хочу, чтобы их использовали, зарабатывая репутацию за наш счет. Мы хотим, чтобы наши фанаты поехали на чемпионат мира, это очень важно для нас. Есть и другие волнующие нас проблемы, но мы должны разобраться с имеющимися фактами до того, как давать комментарии.

Я не хочу, чтобы март превратился в бесконечную пресс-конференцию, на которой мы только и будем обсуждать Катар", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер Гарет Саутгейт подписал новый контракт со сборной Англии.