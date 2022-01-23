Африканские команды узнали своих соперников в третьем квалификационном раунде квалификации чемпионата мира-2022, сообщат пресс-служб ФИФА.

Пять победителей пар получат место в финальной части мирового первенства, которое пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Египет – Сенегал

Камерун – Алжир

Нигерия – Гана

ДР Конго – Марокко

Мали – Тунис

Первые матчи этого раунда пройдут 24 марта, а ответные – состоятся 29 марта.

Ранее сообщалось, что ФИФА аннулировала желтые карточки перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022.