ЧМ-2022. Отбор
Состоялась жеребьевка финального раунда отбора на африканском континенте.
Мохамед Салах и Садио Мане, twitter.com/EFA
23 января 2022, 08:57
Африканские команды узнали своих соперников в третьем квалификационном раунде квалификации чемпионата мира-2022, сообщат пресс-служб ФИФА.
Пять победителей пар получат место в финальной части мирового первенства, которое пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Египет – Сенегал
Камерун – Алжир
Нигерия – Гана
ДР Конго – Марокко
Мали – Тунис
Первые матчи этого раунда пройдут 24 марта, а ответные – состоятся 29 марта.
Ранее сообщалось, что ФИФА аннулировала желтые карточки перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022.