ЧМ-2022. Отбор
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Чили - Аргентина, Getty Images
28 января 2022, 09:19
Сборная Аргентины в гостях одержала минимальную победу над национальной командой Чили (2:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.
Счет в матче был открыт на девятой минуте, когда результативным ударом в составе аргентинцев отметился Ди Мария, но в середине первого тайма Бреретон сравнял цифры на табло. Победу аргентинцам, которые справлялись без Месси, принес Лаутаро Мартинес.
Обзор матча:
Чили - Аргентина 1:2
Голы: Бреретон, 20 - Ди Мария, 9, Лаутаро, 34.
Чили – Браво (Кортес, 35), Диас (Исла, 60), Медель, Марипан, Вегас (Суасо, 46), Арангис, Пульгар, Нуньес (Монтесинос, 60), Санчес, Варгас (Давила, 85), Бреретон.
Аргентина – Мартинес, Молина, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Гомес, Паредес, де Пауль (Ло Чельсо, 71), Ди Мария (Корреа, 85), Лаутаро Мартинес (Альварес, 78), Гонсалес (Акунья, 70).
Предупреждения: Вегас (27), Отаменди (38), де Пауль (53), Марипан (69), Паредес (72), Пульгар (76), Санчес (79), Монтесинос (89), Тальяфико (90).