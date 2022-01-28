ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Аргентины в гостях одержала минимальную победу над национальной командой Чили (2:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

Счет в матче был открыт на девятой минуте, когда результативным ударом в составе аргентинцев отметился Ди Мария, но в середине первого тайма Бреретон сравнял цифры на табло. Победу аргентинцам, которые справлялись без Месси, принес Лаутаро Мартинес.

Обзор матча:

Чили - Аргентина 1:2

Голы: Бреретон, 20 - Ди Мария, 9, Лаутаро, 34.

Чили – Браво (Кортес, 35), Диас (Исла, 60), Медель, Марипан, Вегас (Суасо, 46), Арангис, Пульгар, Нуньес (Монтесинос, 60), Санчес, Варгас (Давила, 85), Бреретон.

Аргентина – Мартинес, Молина, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Гомес, Паредес, де Пауль (Ло Чельсо, 71), Ди Мария (Корреа, 85), Лаутаро Мартинес (Альварес, 78), Гонсалес (Акунья, 70).

Предупреждения: Вегас (27), Отаменди (38), де Пауль (53), Марипан (69), Паредес (72), Пульгар (76), Санчес (79), Монтесинос (89), Тальяфико (90).