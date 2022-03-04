ЧМ-2022. Отбор

Польський футбольний союз не отримував офіційного рішення від Міжнародної федерації футболу.

Незважаючи на те, що усі футбольні збірні Росії були дискваліфіковані зі змагань під егідою ФІФА через повномасштабний напад російської армії на територію України, доля півфінального матчу плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу-2022 у Катарі між РФ та Польщею досі витає у повітрі.

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Як повідомив прес-аташе національної збірної Польщі Якуб Квятковські, Польський футбольний союз (PZPN) так і не отримував офіційного рішення від Міжнародної федерації футболу (FIFA) щодо долі поєдинку проти росіян.

"ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-офф Росія – Польща. Ми не отримували жодних документів з цього приводу. Вся інформація, яка з’являється на цю тему у ЗМІ, – суто домисли", — написав Квятковські у своєму Twitter.

Нагадаємо, що раніше Росія була дискваліфікована зі змагань не лише під егідою ФІФА, а й УЄФА. Причина та сама — військове вторгнення російської армії в Україну.

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