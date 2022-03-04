ЧМ-2022. Отбор
Польський футбольний союз не отримував офіційного рішення від Міжнародної федерації футболу.
Вболівальники Польщі, pzpn.pl
04 марта 2022, 21:48
Незважаючи на те, що усі футбольні збірні Росії були дискваліфіковані зі змагань під егідою ФІФА через повномасштабний напад російської армії на територію України, доля півфінального матчу плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу-2022 у Катарі між РФ та Польщею досі витає у повітрі.
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Як повідомив прес-аташе національної збірної Польщі Якуб Квятковські, Польський футбольний союз (PZPN) так і не отримував офіційного рішення від Міжнародної федерації футболу (FIFA) щодо долі поєдинку проти росіян.
"ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-офф Росія – Польща. Ми не отримували жодних документів з цього приводу. Вся інформація, яка з’являється на цю тему у ЗМІ, – суто домисли", — написав Квятковські у своєму Twitter.
Нагадаємо, що раніше Росія була дискваліфікована зі змагань не лише під егідою ФІФА, а й УЄФА. Причина та сама — військове вторгнення російської армії в Україну.
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