ЧМ-2022. Отбор

Австралія спробує це зробити через плей-офф.

Перемога Японії над Австралією забезпечила їй та збірної Саудівської Аравії путівки на чемпіонат світу у Катарі. Обидві команди вже недосяжні для конкурентів та у турах, що залишилися, визначать володарів першого та другого місця у групі В.

Австралія, яка забезпечила собі третю сходинку, зіграє у плей-офф з третьою командою групи А.

У групі А путівки на мундіаль собі вже забезпечила Іран (22 очки) та Південа Корея (20), а на плей-офф зберігають шанси ОАЕ (9), Ліван (6) та Ірак (5). Команлам залишилося провести по 2 матчі.

Австралія — Японія 0:2

Голи: Мітома, 89, 90+4.

Австралія: Райан — Грант, Сайнсбері, Дегенек, Кинг — Бойл (Макларен, 84), Стейнснесс, Меткалф (Джегго, 46), Мебил (Тіліо, 68) — Хрустіч, Дюк (Форнаролі, 68).

Японія: Гонда — Ямане, Ітакура, Йосіда, Нагатомо (Накаяма, 64) — Ендо — Іто, Танака (Харагуті, 84), Моріта, Мінаміно (Мітома, 84) — Асано (Уеда, 64).

Попередження: Меткалф, Стенснесс — Нагатомо.