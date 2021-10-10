ЧМ-2022. Отбор

Защитник Сампдории был возмущен действиями болельщиков.

Защитник Сампдории и сборной Японии Майя Йосида стал жертвой расистских оскорблений после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (0:1).

После игры Йосида давал послематчевое интервью, по ходу которого болельщики на трибунах начали смеяться над ним и показывать разные жесты. Японец был возмущен и он подошел к трибунам и вступил в перепалку со своими обидчиками.

После неприятного инцидента Саудовская Аравия запустила в соцсетях хэштег "Саудовская общественность извиняется перед Японией".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.