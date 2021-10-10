ЧМ-2022. Отбор
Защитник Сампдории был возмущен действиями болельщиков.
Майя Йосида, Getty Images
10 октября 2021, 12:59
Защитник Сампдории и сборной Японии Майя Йосида стал жертвой расистских оскорблений после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (0:1).
После игры Йосида давал послематчевое интервью, по ходу которого болельщики на трибунах начали смеяться над ним и показывать разные жесты. Японец был возмущен и он подошел к трибунам и вступил в перепалку со своими обидчиками.
После неприятного инцидента Саудовская Аравия запустила в соцсетях хэштег "Саудовская общественность извиняется перед Японией".
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