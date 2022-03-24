ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфіналу плей-офф кваліфікації чемпіонату світу, у якому зіграють Португалія та Туреччина.

Збірні Португалії та Туреччини розіграють путівку до фінальної стадії плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022 на стадіоні Драгау.

Фернанду Сантуш вирішив використати з перших хвилин Данілу в центрі захисту, у то й час як Жота та Отавіо зіграють разом із Роналду в атаці.

Штефан Кунц, у свою чергу, вирішив залучити до стартового складу Кабака до трійки оборони, тоді як Ундер та Актюркоглу зіграють під Бураком Їлмазом.

Португалія: Кошта — Далот, Данілу, Фонте, Геррейру — Фернандеш, Моутіньо, Б. Сілва — Роналду, Жота, Отавіо.

Запасні: Патрісіу, Са, Мендеш, Джало, Вітінья, А. Сілва, Карвалью, Леау, Гедеш, Нунес, Седрік, Феліш.



Туреччина: Чакир — Кабак, Сеюнджю, Демірал — Челік, Кекчю, Кутлу, Чалханоглу — Ундер, Актюркоглу — Їлмаз.

Запасні: Болат, Баїндир, Азіз, Мюлдюр, Токез, Дурсун, Язиджи, Антальяли, Унал, Еркін, Емюр.



Гра Португалія — Туреччина почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.