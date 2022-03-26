ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник фіналістів минулорічного Євро-2020 прокоментував наболілу тему.

Проблема з порушенням прав людини під час будівництва спортивних об’єктів у рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 в Катарі останніми роками є доволі гострою темою для обговорення світовою спільнотою.

Невимушеними учасниками цього процесу є також і майбутні учасники міжнародного форуму, яких деякі групи власних фанатів запитують про можливий бойкот мундіалю.

Зокрема, збірна Англії чи не найчастіше опиняється під шквалом критики вболівальників, після чого її гравцям доводиться виказувати власну позицію з цього питання.

Саме через це було зібрано черговий брифінг, учасником якого став півзахисник Ліверпуля та лідер центру поля "трьох левів" Джордан Хендерсон.

"Коли нас запросили на цю подію, це був справді важливий, несподіваний та доволі тривожний сигнал. Жахливо, що нам досі доводиться обговорювати подібні речі у сучасному світі.

Як команда, ми просто намагаємося перетравлювати все це, вигадуючи якісь ідеї відносно того, що ми хочемо зробити в майбутньому. Подібні турніри — це наша можливість розповісти світові про проблеми, щоб зробити зміни на краще.

Як один із найстарших гравців, як і інші з них, я беру на себе велику відповідальність поговорити з максимально можливою кількістю хлопців, вигадаємо щось, що буде нашою спільною позицією з цього питання.

Хай би що ми там не вкоїли, все буде піддано критиці, і цього ніколи не буде достатньо, але ми робимо це, щоб спробувати змінити світ на краще. На мою думку, всі знають, що ми виступаємо за відсутність дискримінації. Футбол — для всіх", — заявив англійський футболіст.

Нагадаємо, що раніше головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт виступив із жорсткою позицією відносно доцільності бойкоту чемпіонату світу-2022.