ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

Збірна Німеччини в домашньому товариському матчі проти Ізраїля ще в першому таймі зробила від себе все залежне для того, аби в підсумку святкувати впевнену перемогу над суперниками.

У складі гостей 63 хвилини на полі провів гравець донецького Шахтаря Манор Соломон, проте відзначитися результативною дією так і не зумів.

Огляд матчу:

Німеччина — Ізраїль 2:0

Голи: Хаверц, 36, Вернер, 45+1

На 89-й хвилині Томас Мюллер (Німеччина) не забив пенальті (штанга).

На 90+4-й хвилині Йонатан Коен (Ізраїль) не забив пенальті (воротар).

Німеччина: тер Штеген (Трапп, 46) — Керер, Та, Шлоттербек, Раум (Гюнтер, 63) — Гюндоган (Мюллер, 46), Вайгль (Стах, 63) — Дракслер, Мусіала, Гаверц (Нмеча, 80) — Вернер (Сане, 71).

Ізраїль: Марциано — Даса, Біттон, Менагем, Голдберг — Соломон (Глазер, 63), Абу-Фані (Сафурі, 74), Перец (Коен, 84), Аврахам (Канічовскі, 46) — Даббур (Хазіза, 74), Барібо (Девід, 62).