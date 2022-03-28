ЧМ-2022. Отбор

Керманич поділився емоціями від потрапляння до фінальної частини чемпіонату світу-2022.

Незважаючи на те, що до кінця відбору до чемпіонату світу-2022 в регіоні Північної та Центральної Америки ще залишається зіграти один тур, збірна Канади зуміла забезпечити собі дострокову путівку до фінальної частини мундіалю, обігравши напередодні Ямайку (4:0).

Головний тренер "червоних" Джон Гердман після фінального свистку поділився враженнями від досягнення команди.

"Ми маємо Альфонсо Девіса, який виграв фінал Ліги чемпіонів разом із Баварією. У нас є гравці, які грають по всій Європі. У нас є діти, які проходять через національну систему підготовки. Окрім того ми щойно пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу.

Звідси я роблю висновок, що Канада — це повноправна футбольна країна.

Хлопці знали, що їм потрібно було робити сьогодні задля досягнення цієї мети. У них був шанс вирішити усі питання одночасно — вони ним скористалися.

Так, це дійсно моя друга поїздка на чемпіонат світу, щоправда перша була разом із жіночою збірною. Як мені це вдалося? Багато кропіткої праці, віри в успіх та видатні люди довкола. Девіс, Харріс, Веа та інші — можна перелічити усіх, бо вони — кращі гравці свого покоління. Мені пощастило їх тренувати.

Перед грою я сказав хлопцям, що вони можуть подарувати цій країни щастя. Більше 30 років Канада не потрапляла до фінальної частини мундіалю, тому були певні побоювання. Потрібно було довести, що ми можемо це зробити — хлопці зробили усе для цього", — заявив англійський фахівець.

У заключному турі Канада зіграє гостьовий матч проти Панами.