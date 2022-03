Напередодні завдяки впевненій домашній перемозі над Ямайкою (4:0) в рамках 13-го туру відбіркового раунду чемпіонату світу-2022 в зоні Північної та Центральної Америки збірна Канади зуміла остаточно кваліфікуватися до фінальної стадії міжнародного турніру, який узимку пройде в Катарі.

На мундіаль "червоні" потрапили завдяки зайнятому першому рядку в турнірній таблиці відбіркової групи з-поміж вісьмох команд, набравши на поточний час 28 очок за 13 ігор.

Конкуренцію в абсолютному лідерстві канадцям ще можуть скласти американці, якщо футболісти Джона Хердмана поступляться в заключному матчі відбору Панамі, а США здобуде гостьову перемогу над Коста-Рікою.

BMO was LIT at the full-time whistle!! 🔥🇨🇦



We are Canada. And together, #WeCan. #CANMNT #WCQ pic.twitter.com/q0YLoPtmcr