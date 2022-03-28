ЧМ-2022. Отбор

Країна чекала на вихід до фінальної частини 36 років.

Напередодні завдяки впевненій домашній перемозі над Ямайкою (4:0) в рамках 13-го туру відбіркового раунду чемпіонату світу-2022 в зоні Північної та Центральної Америки збірна Канади зуміла остаточно кваліфікуватися до фінальної стадії міжнародного турніру, який узимку пройде в Катарі.

На мундіаль "червоні" потрапили завдяки зайнятому першому рядку в турнірній таблиці відбіркової групи з-поміж вісьмох команд, набравши на поточний час 28 очок за 13 ігор.

Конкуренцію в абсолютному лідерстві канадцям ще можуть скласти американці, якщо футболісти Джона Хердмана поступляться в заключному матчі відбору Панамі, а США здобуде гостьову перемогу над Коста-Рікою.

Факт потрапляння Канади до фінальної частини чемпіонату світу цікавий ще й тим, що з представникам цієї країни це відбувається вперше за останні 36 років — майже стільки, скільки її найбільш віковому гравцю, півзахисникові Атібі Хатчинсону (39).