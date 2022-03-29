ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фіналу плей-офф кваліфікації чемпіонату світу, у якому зіграють Португалія та Північна Македонія.

Португалія та Північна Македонія на Драгау розіграють поміж собою одну з путівок у фінальний раунд чемпіонату світу-2022.

Після перемоги над Туреччиною (3:1), Жорже Жезуш вирішив використати з перших хвилин Пепе в центрі захисту в парі з Данілу, у той час Мендеш відправився на лівий фланг оборони. Отавіо зіграє нижче, у трійці півзахисту, у той час Бернарду Сілва розташується ближче до атаки.

Благоя Мілевські, на тлі сенсації в матчі проти Італії (1:0), зволів побачити в стартовому складі Ельмаса на правому фланзі півзахисту, у той час як Трайковські зіграє на протилежній від нього стороні поля, а Костадінов доповнить Мілана Рістовські в атаці.

Португалія: Кошта — Канселу, Данілу, Пепе, Мендеш — Фернандеш, Моутіньо, Отавіо — Б. Сілва, Жота, Роналду.

Запасні: Патрісіу, Са, Вітінья, Геррейру, Фонте, А. Сілва, Карвалью, Леау, Гедеш, Нунеш, Седрік, Феліш.



Північна Македонія: Дімітрієвські — С. Рістовські, Мусліу, Велковські, Аліоскі — Ельмас, Барді, А. Адемі, Трайковські — М. Рістовські, Костадінов.

Запасні: Наумовські, Шишковські, Тодороські, Ашковські, Рістевські, Чурлінов, Серафімов, Ніколов, Дав. Бабуньські, Дор. Бабуньські, Спіровські, Міовські.



Гра Португалія — Північна Македонія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.