ЧМ-2022. Отбор

Наставник "левів" розповів про свої очікування від мундіалю.

Головний тренер збірної Англії поділився очікуваннями напередодні Чемпіонату світу в Катарі.

Фахівець вважає своїх підопічних одними з фаворитів на перемогу.

"Якщо ми зможемо вийти у півфінал, то вихід до фіналу нам теж під силу. Так само як і перемога. Це дуже важко. Це навіть близько до ідеалу, але реально.

Ми стабільно граємо на високому рівні вже чотири роки. Я вважаю, що Англія є одним із фаворитів на перемогу в турнірі", — розповів Саутгейт Sky Sports.

Відзначимо, що сьогодні відбудеться жеребкування групового етапу Чемпіонату світу.