ЧМ-2022. Отбор
Наставник "левів" розповів про свої очікування від мундіалю.
гарет саутгейт, getty images
01 апреля 2022, 12:06
Головний тренер збірної Англії поділився очікуваннями напередодні Чемпіонату світу в Катарі.
Фахівець вважає своїх підопічних одними з фаворитів на перемогу.
"Якщо ми зможемо вийти у півфінал, то вихід до фіналу нам теж під силу. Так само як і перемога. Це дуже важко. Це навіть близько до ідеалу, але реально.
Ми стабільно граємо на високому рівні вже чотири роки. Я вважаю, що Англія є одним із фаворитів на перемогу в турнірі", — розповів Саутгейт Sky Sports.
Відзначимо, що сьогодні відбудеться жеребкування групового етапу Чемпіонату світу.