ЧМ-2022. Отбор

Грегг Берхалтер висловився щодо жеребкування.

Головний тренер США Грегг Берхалтер для прокоментував результати жеребкування чемпіонату світу-2022.

"Ми вважаємо, що це хороша група. Кожен суперник на чемпіонаті світу важкий. З Англією це захоплюючий поєдинок, Іран — різноманітний суперник, який добре пройшов кваліфікацію, нам доведеться почекати, щоб побачити нашого третього суперника. Загалом я задоволений групою і радий почати.

Нещодавно ми грали з Уельсом у товариському матчі, ми знаємо Шотландію, але, звичайно, ми бажаємо успіху Україні через те, що відбувається в їх країні.

Ми з Гаретом Саутгейтом давно знайомі. Він завжди був поруч зі мною і давав мені поради, коли я вперше влаштувався на роботу. З нетерпінням чекаю на матч проти нього", - наводить слова Грегг Берхалтер ВВС.

Україна має провести півфінальний матч плей-оф відбору проти Шотландії в червні. В вирішальному поєдинку переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом.