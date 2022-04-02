ЧМ-2022. Отбор

Бразильський спеціаліст прокоментував результати жеребкування.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився думками щодо жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2022.

"Селесао" потрапили до групи G, де зіграють з командами Сербії, Швейцарії та Камеруну.

"У нас не група смерті або життя. Всі ті ж самі команди, що й на минулому чемпіонаті світу, лише не вистачає Коста-Ріки. Швейцарія та Сербія – команди, які зупинили Італію та Португалію, Камерун – дуже сильна збірна в Африці.

Ми маємо покращити власну гру, зібратися усіма силами. Треба провести роботу з моніторингу гравців, цього фанати майже не бачать.

Нам треба, щоб клуби надавали нашим футболістам найкращі умови, окрім підготовчих матчів. Це найважливіше для мене", – приводить слова Тіте видання AS.

Варто зазначити, що Тіте залишить збірну Бразилії після закінчення ЧС-2022. Інтерес до бразильського спеціаліста проявляє лондонський Арсенал.