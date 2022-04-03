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  • ЧМ-2022. Отбор

    03 апреля 2022, 22:58

    Тоттенгем — Ньюкасл 5:1 Відео голів та огляд матчу

    До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

    Тоттенгем — Ньюкасл, getty images
    Тоттенгем — Ньюкасл, getty images 03 апреля 2022, 22:58

    У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув розгромну перемогу над Ньюкаслом.

    Підопічні Антоніо Конте, поступаючись супернику в один м'яч, згодом переламали хід протистояння у свій бік та відправили у ворота "сорок" п'ять голів.

    Огляд матчу:

    Тоттенгем — Ньюкасл 5:1
    Голи: Девіс, 43, Доерті, 48, Сон, 54, Емерсон, 63, Бергвейн, 83 — Шер, 39

    Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс, Емерсон (Бергвейн, 81), Доерті — Бентанкур (Уінкс, 75), Хейбьєрг, Кулусевскі (Моура, 75), Сон — Кейн.

    Ньюкасл: Дубравка — Таргетт, Берн, Шер, Манкільо (Гімараеш, 59) — Жоелінгтон (Мерфі, 59), Шелві, Уіллок, Сен-Максімен, Фрейзер — Вуд (Ласкеллс, 70).

    Попередження: Кейн, Бентанкур, Сен-Максімен, Жоелінгтон, Берн

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