Тоттенгем — Ньюкасл 5:1 Відео голів та огляд матчу

Підопічні Антоніо Конте, поступаючись супернику в один м'яч, згодом переламали хід протистояння у свій бік та відправили у ворота "сорок" п'ять голів.
Тоттенгем — Ньюкасл 5:1
Голи: Девіс, 43, Доерті, 48, Сон, 54, Емерсон, 63, Бергвейн, 83 — Шер, 39
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс, Емерсон (Бергвейн, 81), Доерті — Бентанкур (Уінкс, 75), Хейбьєрг, Кулусевскі (Моура, 75), Сон — Кейн.
Ньюкасл: Дубравка — Таргетт, Берн, Шер, Манкільо (Гімараеш, 59) — Жоелінгтон (Мерфі, 59), Шелві, Уіллок, Сен-Максімен, Фрейзер — Вуд (Ласкеллс, 70).
Попередження: Кейн, Бентанкур, Сен-Максімен, Жоелінгтон, Берн