ЧМ-2022. Отбор

Футболіст прокоментував завершальний етап підготовки до матчу з Шотландією.

Захисник Евертону та збірної України Віталій Миколенко прокоментував підготовку національної команди до півфінального матчу плей-офф із Шотландією.

Футболіст запевнив, що команда зробить все задля перемоги.

"Не можу згадати, коли в мене було два тренування на день, тому дещо втомився. Попереду нас чекає двостороння гра, до якої ми готуємось так, наче до офіційного матчу. Попереду Шотландія, тож треба бути максимально готовим.

Ми приїхали сюди не засмагати, а працювати та досягати результату. Зробимо все, що вийти на Чемпіонат світу.

Шотландія — це про силовий футбол, що мені дуже подобається. За півроку в Англії я багато чому навчився, тож при необхідності ми зможемо втримати потрібний результат. Кожен з нас, від футболістів до медичного працівника, зробить все, щоб команда перемогла", — заявив Миколенко.

Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться першого червня. В разі успіху на нашу команду буде очікувати зустріч із Вельсом п'ятого червня.