ЧМ-2022. Отбор

Творці картини монтували фільм в бомбосховищі аби мотивувати вболівальники та підтримати бойовий дух всіх українців

У останні дні травня в Україні відбулася прем’єра документального фільму «П’ять фіналів». Фільм створений продюсерами Павлом Черепіним, Тарасом Герегою, студією Heroes Films та компанією Епіцентр.

Фільм «П’ять фіналів» — це погляд зсередини на підготовку Збірної України з футболу до ЧС-2022 вже під головуванням тренерського штабу Олександра Петракова. Назва фільму – це визначення найближчого фронту робіт від нового наставника збірної.

Прем‘єра фільму «П’ять фіналів» мала відбутись у березні цього року, напередодні матчу півфіналу кваліфікаційного плей-офф з Шотландією. Станом на ранок 24 лютого фільм був готовий на 75%, але монтажна база і весь матеріал (35 знімальних змін у 3-4 камери кожна та понад 60 змін монтажу) опинились в одній з найгарячіших точок перших днів війни. Завдяки підтримці партнерів проєкту, команді вдалося евакуювати сервер з робочими матеріалами та завершити роботу над фільмом уже фактично у бомбосховищах, в різних куточках України.

“Для нас було принципово важливим закінчити та випустити фільм зараз, в час, коли людям так потрібна віра та мотивація. А в цій стрічці багато віри, доброго гумору, натхнення та любові до України”, — говорить співавтор картини Тарас Герега.

Фільм став логічним продовженням першої документальної стрічки — «Особлива атмосфера», створеною командою перед «Євро-2021». Торішня картина отримала схвальні відгуки фахівців і глядачів та потрапила до офіційного вибору міжнародних кіно документальних премій.

За словами продюсера та режисера фільму Павла Черепина фанати улюбленої гри зможуть потрапити за лаштунки життя Збірної України з футболу, побачити тренування, в тому числі «секретні», тактику, установки, розчарування та радість національної футбольної команди.

Автори та сценаристи фільму також розповіли про те, як гартувався характер збірної, як новий тренер надихнув гравців, а вони в свою чергу повірили і підтримали Олександра Петракова.

“Непереможний український характер вже є брендом для усього цивілізованого світу. Характер футбольної збірної має таке ж ДНК. – тому маємо всі шанси на перемогу в матчі з Шотландією”, — впевнений Черепин.

Подивитися на те, як характер Збірної гартувався у відборі до ЧС, можна у фільмі, на телеканалах Футбол, НЛО TV, платформі oll.tv, та на діджитал майданчиках телеканалів Футбол. Бекстейдж і матеріали, що не потрапили до ефіру, незабаром з’являтимуться на youtube-каналі Fantastic Football.

На youtube фільм можна переглянути тут.