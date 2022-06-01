ЧМ-2022. Отбор
Футболіст Шахтаря вперше вийшов на поле в офіційному матчі національної команди.
михайло мудрик, уаф
01 червня 2022, 23:35
Півзахісник збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик дебютував в офіційних матчах у скаладі національної команди.
Футболіст замінив Віктора Циганкова на 72-й хвилині матчу проти Шотландії в півфінальному поєдинку плей-офф відбору до Чемпіонату світу в Катарі.
Відзначимо, що наразі рахунок в матчі 2:1 на користь України.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.