ЧМ-2022. Отбор

Футболіст Шахтаря вперше вийшов на поле в офіційному матчі національної команди.

Півзахісник збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик дебютував в офіційних матчах у скаладі національної команди.

Футболіст замінив Віктора Циганкова на 72-й хвилині матчу проти Шотландії в півфінальному поєдинку плей-офф відбору до Чемпіонату світу в Катарі.

Відзначимо, що наразі рахунок в матчі 2:1 на користь України.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.